Чухненко мария федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1925
Дата смерти02.08.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1925
Отец: Раецкий федор
Мать: Раецкая акулина
Рождение ребёнка
17.03.1951
Сын: Чухненко леонид данилович
Отец ребёнка: Чухненко данил федорович
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Чухненко раиса даниловна
Отец ребёнка: Чухненко данил федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чухненко данил федорович
Смерть
02.08.1999