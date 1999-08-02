Чухненко мария федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухненко мария федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1925

Дата смерти

02.08.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1951 г.р.
1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

сч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1925

Отец: Раецкий федор

Мать: Раецкая акулина

Рождение ребёнка
17.03.1951

Сын: Чухненко леонид данилович

Отец ребёнка: Чухненко данил федорович

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Чухненко раиса даниловна

Отец ребёнка: Чухненко данил федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чухненко данил федорович

Смерть
02.08.1999
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