Чухненко данил федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.12.1918
Дата смерти23.11.2001
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1918
Отец: Чухненко федор мойсеевич
Мать: Чухненко наталья
Рождение ребёнка
17.03.1951
Сын: Чухненко леонид данилович
Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1957
Дочь: Чухненко раиса даниловна
Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна
Смерть
23.11.2001