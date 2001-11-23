Чухненко данил федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чухненко данил федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.12.1918

Дата смерти

23.11.2001

Пол

Мужской

Добавил:

сч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1918

Отец: Чухненко федор мойсеевич

Мать: Чухненко наталья

Рождение ребёнка
17.03.1951

Сын: Чухненко леонид данилович

Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1957

Дочь: Чухненко раиса даниловна

Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чухненко мария федоровна

Смерть
23.11.2001
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