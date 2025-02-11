Фома Абрамов
мужской, родился 1831, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецГримагин Абрам ГригорьевДо 1804 г.р.
Супруги
Елена Савинова1829 г.р.
Дети
Варлам Фомин1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гримагин Абрам Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Савинова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Варлам Фомин
Мать ребёнка: Елена Савинова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно