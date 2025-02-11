Фома Абрамов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Фома Абрамов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Гримагин Абрам ГригорьевДо 1804 г.р.
Супруги
Елена Савинова1829 г.р.
Дети
Варлам Фомин1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гримагин Абрам Григорьев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Савинова

Рождение ребёнка
1856

Сын: Варлам Фомин

Мать ребёнка: Елена Савинова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

54

Смерть
Неизвестно

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