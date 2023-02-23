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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гримагин Кондратий Абрамов
Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
1828
Сын: Анисим Абрамов
Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фома Абрамов
Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ефим Абрамов
Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно