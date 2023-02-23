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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Гримагин Кондратий Абрамов

Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Анисим Абрамов

Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Фома Абрамов

Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Ефим Абрамов

Отец ребёнка: Гримагин Абрам Григорьев

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гримагин Абрам Григорьев

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