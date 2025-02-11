Вражнов Сергей Иванович
мужской, родился 1816, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВражнов Иван Алексеевич1783 г.р.
МатьВражнова Пелагея1780 г.р.
Дети
Вражнов Кузьма Сергеевич1835 г.р.
Вражнов Никифор Сергеевич1837 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Вражнов Иван Алексеевич
Мать: Вражнова Пелагея
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вражнов Никифор Сергеевич
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1839
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Вражнов Елпидифор Сергеевич
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Вражнова) Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна
Смерть
Неизвестно