Вражнов Сергей Иванович 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Вражнов Сергей Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1816, Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Вражнов Иван Алексеевич1783 г.р.
Мать
Вражнова Пелагея1780 г.р.
Дети
Вражнов Кузьма Сергеевич1835 г.р.
Вражнов Никифор Сергеевич1837 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Вражнов Иван Алексеевич

Мать: Вражнова Пелагея

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1835

Сын: Вражнов Кузьма Сергеевич

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1837

Сын: Вражнов Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1839

Сын: Вражнов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1844

Сын: Вражнов Елпидифор Сергеевич

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Вражнова) Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1849

Сын: Вражнов Петр Сергеевич

Мать ребёнка: Вражнова Евдокия Кондратьевна

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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