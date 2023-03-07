Вражнова Евдокия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1837
Сын: Вражнов Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Вражнов Елпидифор Сергеевич
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович
Смерть
Неизвестно