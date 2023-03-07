Вражнова Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вражнова Евдокия Кондратьевна

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Вражнов Кузьма Сергеевич

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Вражнов Никифор Сергеевич

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Вражнов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Вражнов Елпидифор Сергеевич

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Вражнов Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Вражнов Сергей Иванович

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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