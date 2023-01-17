Вражнова Пелагея
Место рождения
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич
Смерть
Неизвестно