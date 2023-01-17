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Вражнова Пелагея

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Место рождения

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Вражнов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Вражнов Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Вражнов Сергей Иванович

Отец ребёнка: Вражнов Иван Алексеевич

Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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