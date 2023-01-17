Логинова (Степанова) Светлана Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинова (Степанова) Светлана Леонидовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.?

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.?

Отец: Степанов Леонид

Мать: Степанова Лидия

Рождение ребёнка
12.04.1991

Дочь: Лея Мария Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.06.1995

Дочь: Агрест Дария Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1997

Дочь: Логинова Елизавета Антоновна

Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович

Рождение ребёнка

Сын: Логинов Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Антонович

Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович

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