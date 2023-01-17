Логинова (Степанова) Светлана Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.03.?
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.?
Отец: Степанов Леонид
Мать: Степанова Лидия
Рождение ребёнка
12.04.1991
Дочь: Лея Мария Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1995
Дочь: Агрест Дария Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1997
Дочь: Логинова Елизавета Антоновна
Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Логинов Антон Михайлович