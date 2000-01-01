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Логинов Иоанн Антонович
Логинов Иоанн Антонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Не указана
Пол
Мужской
Отец
Логинов Антон Михайлович
1966 г.р.
Мать
Логинова (Степанова) Светлана Леонидовна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Рождение
Отец:
Логинов Антон Михайлович
Мать:
Логинова Светлана Леонидовна
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