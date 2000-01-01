Логинов Иоанн Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Иоанн Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: Логинов Антон Михайлович

Мать: Логинова Светлана Леонидовна

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