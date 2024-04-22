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Беляева Валентина Ивановна

Место рождения

Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область

Дата рождения

03.07.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953

Отец: Федоров Иван Павлович

Мать: Федорова Устинья Федотовна

Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Беляева Вероника Олеговна

Отец ребёнка: Беляев Олег Евгеньевич

Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.08.1979

Дочь: Беляева Елена Олеговна

Отец ребёнка: Беляев Олег Евгеньевич

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Олег Евгеньевич

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