Беляева Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения03.07.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1953
Отец: Федоров Иван Павлович
Рождение ребёнка
24.04.1974
Дочь: Беляева Вероника Олеговна
Отец ребёнка: Беляев Олег Евгеньевич
Рождение ребёнка
23.08.1979
Дочь: Беляева Елена Олеговна
Отец ребёнка: Беляев Олег Евгеньевич
Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно