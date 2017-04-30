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Беляев Олег Евгеньевич

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Место рождения

Иванцево, Починковская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

15.06.1950

Дата смерти

30.04.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1950

Отец: Трепов Евгений Матвеевич

Мать: Беляева Раиса Ивановна

Иванцево, Починковская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
24.04.1974

Дочь: Беляева Вероника Олеговна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна

Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.08.1979

Дочь: Беляева Елена Олеговна

Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Валентина Ивановна

Смерть
30.04.2017
Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область
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