Беляев Олег Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения15.06.1950
Дата смерти30.04.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1950
Отец: Трепов Евгений Матвеевич
Мать: Беляева Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1974
Дочь: Беляева Вероника Олеговна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна
Зашеек, город Полярные Зори, Мурманская область
Рождение ребёнка
23.08.1979
Дочь: Беляева Елена Олеговна
Мать ребёнка: Беляева Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.2017