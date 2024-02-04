Симонякин Сергей Александрович (Елисеевич?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонякин Сергей Александрович (Елисеевич?)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонякин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Кальней (Симонякина) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Симонякина Евдокия Феоктистовна

Смерть
Неизвестно

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