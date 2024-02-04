Симонякина Евдокия Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симонякина Евдокия Феоктистовна

Место рождения

Ставропольский край, Кубанский район, станица Баталпашинская

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Симонякин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Симонякин Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
25.12.1912

Дочь: Кальней (Симонякина) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Симонякин Сергей Александрович (Елисеевич?)

Смерть
Неизвестно

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