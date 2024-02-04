Симонякина Евдокия Феоктистовна
Место рожденияСтавропольский край, Кубанский район, станица Баталпашинская
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонякин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Симонякин Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
25.12.1912
Дочь: Кальней (Симонякина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Симонякин Сергей Александрович (Елисеевич?)
Смерть
Неизвестно