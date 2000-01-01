Жумаковская (Турская) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Турский Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Жумаковский Андрей
Рождение ребёнка
1818
Сын: Жумаковский Николай Андреевич
Отец ребёнка: Жумаковский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жумаковский Андрей
Смерть
Неизвестно