Жумаковская (Турская) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумаковская (Турская) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Турский Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Жумаковский Андрей

Рождение ребёнка
1818

Сын: Жумаковский Николай Андреевич

Отец ребёнка: Жумаковский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жумаковский Андрей

Смерть
Неизвестно
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