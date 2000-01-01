Жумаковский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жумаковский Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Анна Андреевна

Мать ребёнка: Жумаковская Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1818

Сын: Жумаковский Николай Андреевич

Мать ребёнка: Жумаковская Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жумаковская Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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