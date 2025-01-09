Степановна Дарья Агафоновна/Степановна Около 1818 — найти родственников по фамилии на Familio

Степановна Дарья Агафоновна/Степановна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась Около 1818

умерла После 1858

Супруги
Белокопытов Михаил Гаврилович08.09.1817 ст. г.р.
Дети
Белокопытов Василий МихайловичОколо 1835 г.р.
Пенькова (Белокопытова) Мария Михайловна23.07.1837 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белокопытов Михаил Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Белокопытов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
23.07.1837 ст.

Дочь: Пенькова (Белокопытова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
20.08.1839 ст.

Дочь: Разинькина (Белокопытова) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
06.12.1844 ст.

Сын: Белокопытов Данил Михайлович

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: (Белокопытова) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: (Белокопытова) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.

Дочь: (Белокопытова) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1854

Сын: Белокопытов Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
12.04.1857 ст.

Дочь: (Белокопытова) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
После 1858

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