Степановна Дарья Агафоновна/Степановна
женский, родилась Около 1818
умерла После 1858
Супруги
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Белокопытов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: Пенькова (Белокопытова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: Разинькина (Белокопытова) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Сын: Белокопытов Данил Михайлович
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: (Белокопытова) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: (Белокопытова) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: (Белокопытова) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Сын: Белокопытов Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович
Дочь: (Белокопытова) Александра Михайловна
Отец ребёнка: Белокопытов Михаил Гаврилович