Голицына (Лесицкая) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.09.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.07.1956
Рождение ребёнка
13.12.1959
Дочь: Кравченко Анна Юрьевна
Отец ребёнка: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич
Рождение ребёнка
18.07.1964
Дочь: Миллионщикова Мария Юрьевна
Отец ребёнка: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич