Голицына (Лесицкая) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Лесицкая) Людмила Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.09.1933

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
26.07.1956

Муж: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.12.1959

Дочь: Кравченко Анна Юрьевна

Отец ребёнка: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1964

Дочь: Миллионщикова Мария Юрьевна

Отец ребёнка: Голицын Юрий (Георгий) Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
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