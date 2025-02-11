Ермолаев Василий Яковлев
мужской, родился 1842, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умер Неизвестно
МатьАграфена Тимофеева1812 г.р.
ОтецЕрмолаев Яков Ермолаев1813 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Ермолаева) Матрёна Васильева1866 г.р.
(Ермолаева) Наталья Васильева1869 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ермолаев Яков Ермолаев
Мать: Аграфена Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
1857
Рождение ребёнка
1866
Дочь: (Ермолаева) Матрёна Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Ермолаева) Наталья Васильева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Ермолаева) Евдокия Васильева
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно