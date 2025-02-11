Ермолаев Василий Яковлев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаев Василий Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умер Неизвестно

Мать
Аграфена Тимофеева1812 г.р.
Отец
Ермолаев Яков Ермолаев1813 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
(Ермолаева) Матрёна Васильева1866 г.р.
(Ермолаева) Наталья Васильева1869 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ермолаев Яков Ермолаев

Мать: Аграфена Тимофеева

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

24 семья

Рождение ребёнка
1866

Дочь: (Ермолаева) Матрёна Васильева

Мать ребёнка: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Ермолаева) Наталья Васильева

Мать ребёнка: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Ермолаева) Евдокия Васильева

Мать ребёнка: ?

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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