Ермолаев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Яков

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Место рождения

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

До 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Дочь: Колекина Варвара Яковлева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Ермолаев Максим Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Ермолаев Дементий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
До 1849

Сын: Ермолаев Василий Яковлев

Мать ребёнка: не указана

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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