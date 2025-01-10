Глазков Борис 1743 — найти родственников по фамилии на Familio

Глазков Борис

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1743, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

умер Неизвестно

Отец
Глазков ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Глазков Мелентий1767 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Глазков Василий

Мать: не указана

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Глазков Мелентий

Мать ребёнка: не указана

Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Смерть
Неизвестно

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