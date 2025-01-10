Глазков Борис
мужской, родился 1743, Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
умер Неизвестно
ОтецГлазков ВасилийНеизвестно г.р.
Дети
Глазков Мелентий1767 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Глазков Василий
Мать: не указана
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Глазков Мелентий
Мать ребёнка: не указана
Пырьевка, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно