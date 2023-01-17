(Мазаник) Тереса Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мазаник) Тереса Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Ефросинья Адамовна

Отец ребёнка: Адам Андреев

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Кристина Адамовна

Отец ребёнка: Адам Андреев

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Елисавета Адамовна

Отец ребёнка: Адам Андреев

Рождение ребёнка
1900

Дочь: София Адамовна

Отец ребёнка: Адам Андреев

Рождение ребёнка
22.10.1905

Сын: Игнатий Адамов

Отец ребёнка: Адам Андреев

Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адам Андреев

Смерть
Неизвестно
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