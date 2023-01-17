(Мазаник) Тереса Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Ефросинья Адамовна
Отец ребёнка: Адам Андреев
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Кристина Адамовна
Отец ребёнка: Адам Андреев
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Елисавета Адамовна
Отец ребёнка: Адам Андреев
Рождение ребёнка
1900
Дочь: София Адамовна
Отец ребёнка: Адам Андреев
Рождение ребёнка
22.10.1905
Сын: Игнатий Адамов
Отец ребёнка: Адам Андреев
Место жительства
Неизвестно
Копейное, Пуховичский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Адам Андреев
Смерть
Неизвестно