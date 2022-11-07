Едренкина Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Едренкина Валентина Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1948

Дата смерти

07.11.2022

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948

Отец: Едренкин Сергей

Мать: Молоканова Елена

Рождение ребёнка
18.04.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
07.11.2022
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