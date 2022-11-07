Едренкина Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1948
Дата смерти07.11.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1948
Отец: Едренкин Сергей
Мать: Молоканова Елена
Рождение ребёнка
18.04.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
07.11.2022