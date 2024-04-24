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Сахиба Султанмратова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нигаметьулла Ибрагимовъ

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хамидулла Нигаметьуллин

Отец ребёнка: Нигаметьулла Ибрагимовъ

Рождение ребёнка
1807

Сын: Халильулла (Халимулла) Нигаметьуллин

Отец ребёнка: Нигаметьулла Ибрагимовъ

Рождение ребёнка
1809

Сын: Сафиулла Нигаметьуллин

Отец ребёнка: Нигаметьулла Ибрагимовъ

Смерть
Неизвестно

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