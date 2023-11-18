Литвинов Спиридон Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинов Спиридон Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Литвинов Тимофей Никитович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1859

Дочь: Литвинова Варвара Спиридоновна

Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1861

Дочь: Литвинова Параскева Спиридоновна

Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1863

Дочь: Литвинова Елена Спиридоновна

Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.1873

Дочь: Литвинова Дарья Спиридоновна

Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
16.03.1876

Сын: Литвинов Захар Спиридонович

Мать ребёнка: Литвинова -- Фекла Денисовна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова -- Фекла Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвинова -- Василиса Ивановна

Смерть
Неизвестно
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