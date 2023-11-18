Литвинов Спиридон Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Литвинов Тимофей Никитович
Рождение ребёнка
27.11.1859
Дочь: Литвинова Варвара Спиридоновна
Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1861
Дочь: Литвинова Параскева Спиридоновна
Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
12.05.1863
Дочь: Литвинова Елена Спиридоновна
Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1873
Дочь: Литвинова Дарья Спиридоновна
Мать ребёнка: Литвинова -- Василиса Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1876
Сын: Литвинов Захар Спиридонович
Мать ребёнка: Литвинова -- Фекла Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно