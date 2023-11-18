Литвинова -- Василиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова -- Василиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.11.1859

Дочь: Литвинова Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.10.1861

Дочь: Литвинова Параскева Спиридоновна

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
12.05.1863

Дочь: Литвинова Елена Спиридоновна

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.1873

Дочь: Литвинова Дарья Спиридоновна

Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Спиридон Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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