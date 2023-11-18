Литвинова -- Василиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.11.1859
Дочь: Литвинова Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
06.10.1861
Дочь: Литвинова Параскева Спиридоновна
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
12.05.1863
Дочь: Литвинова Елена Спиридоновна
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич
Рождение ребёнка
20.03.1873
Дочь: Литвинова Дарья Спиридоновна
Отец ребёнка: Литвинов Спиридон Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно