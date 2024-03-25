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Евлаков Нафанаил Ефремович

Место рождения

Мунская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.11.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Мунская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлаков Вова Или Юра? Нафанаилович

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Нафанаиловна

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Нафанаиловна

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Нафанаиловна

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаётова Вера Нафанаиловна

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Нафанаиловна

Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евлакова Зоя Александровна

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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