Евлаков Нафанаил Ефремович
Место рождения
Дата рождения02.11.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлаков Вова Или Юра? Нафанаилович
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Нафанаиловна
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Нафанаиловна
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Нафанаиловна
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаётова Вера Нафанаиловна
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Нафанаиловна
Мать ребёнка: Евлакова Зоя Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно