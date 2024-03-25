Евлакова (Корешкова) Зоя Александровна
Место рождения
Дата рождения15.11.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евлаков Вова Или Юра? Нафанаилович
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Нафанаиловна
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Нафанаиловна
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Нафанаиловна
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаётова Вера Нафанаиловна
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Нафанаиловна
Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно