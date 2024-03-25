Евлакова (Корешкова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвлакова (Корешкова) Зоя Александровна

Евлакова (Корешкова) Зоя Александровна

Место рождения

Обухово

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Корешков Александр Григорьевич

Мать: Корешкова Екатерина Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евлаков Вова Или Юра? Нафанаилович

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Нафанаиловна

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Нафанаиловна

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Нафанаиловна

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаётова Вера Нафанаиловна

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Нафанаиловна

Отец ребёнка: Евлаков Нафанаил Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евлаков Нафанаил Ефремович

Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close