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Плесовских Евлампий Терентьевич

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Место рождения

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Плесовских Терентий

Мать: не указана

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Калашникова Степанида Евлампиевна

Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Анна Евлампиевна

Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
29.11.1890

Дочь: Лахтина Варвара Евлампиевна

Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна

Петелино, Тевризский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
28.04.1904

Жена: Плесовских Ксения Евстафьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Харитинья Филипповна

Смерть
Неизвестно
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