Плесовских Евлампий Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Плесовских Терентий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Калашникова Степанида Евлампиевна
Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Анна Евлампиевна
Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна
Рождение ребёнка
29.11.1890
Дочь: Лахтина Варвара Евлампиевна
Мать ребёнка: Плесовских Харитинья Филипповна
Бракосочетание
28.04.1904
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно