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Рыжов Иван Данилович

Место рождения

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1825 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: Рыжов Данил

Мать: не указана

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.02.1867 ст.

Жена: Рыжова (Рыжова) Марфа Григорьевна

Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#52 Свидетели: по жениху - д. Свертнево - Григорий Данилович, Тимофей Федотович по невесте - д. Свертнево - Поликарп Алексеевич и Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1869 ст.

Сын: Рыжов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Рыжова (Рыжова) Марфа Григорьевна

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#115
Смерть
Неизвестно

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