Рыжов Иван Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1846 ст.
Отец: Рыжов Данил
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1867 ст.
Запись № 5 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#52 Свидетели: по жениху - д. Свертнево - Григорий Данилович, Тимофей Федотович по невесте - д. Свертнево - Поликарп Алексеевич и Алексей ... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1869 ст.
Мать ребёнка: Рыжова (Рыжова) Марфа Григорьевна
Запись № 18 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#115
Смерть
Неизвестно