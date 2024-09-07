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Посников Яков Дмитриевич

Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

17.10.1837 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1837 ст.

Отец: Посников Дмитрий Сергеевич

Мать: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Дунаева (Посникова) Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Посникова Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
05.07.1864

Дочь: Постникова Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна

Рождение ребёнка
?.04.1867

Дочь: Постникова Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна

Смерть
Неизвестно

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