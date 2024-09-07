Посников Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1837 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1837 ст.
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Посникова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
05.07.1864
Дочь: Постникова Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна
Рождение ребёнка
?.04.1867
Дочь: Постникова Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Посникова (Гаинцова) Екатерина Терентьевна
Смерть
Неизвестно