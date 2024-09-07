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Посников Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

16.11.1889 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Посников Сергей Тимофеевич

Мать: Посникова Дарья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посникова Агафья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна

Место жительства
Неизвестно
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1837 ст.

Сын: Посников Яков Дмитриевич

Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Посников Степан Дмитриевич

Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна

Рождение ребёнка
?.02.1842

Сын: Посников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна

Смерть
16.11.1889 ст.
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
80л, от старости

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