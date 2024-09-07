Посников Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смерти16.11.1889 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1837 ст.
Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Посников Степан Дмитриевич
Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна
Рождение ребёнка
?.02.1842
Сын: Посников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Посникова (Савыкова) Евдокия Дионисиевна
Смерть
16.11.1889 ст.
80л, от старости