Соколова (Удалова) Елизавета Семёновна
Место рождения
Дата рождения15.10.1885 ст.
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915 ст.
Дочь: Никитина (Соколова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Андреевич
Смерть
После 1938