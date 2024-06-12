Соколова (Удалова) Елизавета Семёновна 15.10.1885 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова (Удалова) Елизавета Семёновна

Место рождения

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

15.10.1885 ст.

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1879 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключевка, Кологривский уезд, Костромская область
Бракосочетание
01.11.1906 ст.

Муж: Соколов Иван Андреевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1915 ст.

Дочь: Никитина (Соколова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Андреевич

Александровка, Кологривский уезд, Костромская область
Смерть
После 1938
Александровка, Кологривский уезд, Костромская область

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