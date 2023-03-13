Денисова (Бучнева) Фетинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова (Бучнева) Фетинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Отец

1847 г.р.

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Бучневъ Николай

Мать: Бучнева Аполлинарія

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