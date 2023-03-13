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Денисова (Бучнева) Фетинья
Денисова (Бучнева) Фетинья
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1886
Пол
Женский
Отец
Бучневъ Николай
1847 г.р.
Мать
Бучнева (Фомина) Аполлинарія
1847 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец:
Бучневъ Николай
Мать:
Бучнева Аполлинарія
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