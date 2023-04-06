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Бучнева (Фомина) Аполлинарія

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1847

Отец: Фоминъ Спиридонъ

Мать: Фомина Анна

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1868

Сын: Бучневъ Кузьма

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бучневъ Алексѣй

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кофейникова Ѳеодосья

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1882

Сын: Бучневъ Макарій

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1884

Сын: Бучневъ Артемій

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Денисова Фетинья

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Бучневъ Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бучневъ Николай

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