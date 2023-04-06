Бучнева (Фомина) Аполлинарія
Место рождения
Дата рождения02.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1847
Отец: Фоминъ Спиридонъ
Мать: Фомина Анна
Рождение ребёнка
1868
Сын: Бучневъ Кузьма
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бучневъ Алексѣй
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Кофейникова Ѳеодосья
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1882
Сын: Бучневъ Макарій
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1884
Сын: Бучневъ Артемій
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Денисова Фетинья
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Бучневъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бучневъ Николай