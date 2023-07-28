Садчикова Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1853
Сын: Садчиков Василий Семенович
Отец ребёнка: Садчиков Семен Титович
Рождение ребёнка
06.08.1859
Дочь: Садчикова (Садчикова) Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.02.1863
Сын: Садчиков Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.09.1866
Сын: Садчиков Федор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно