Садчикова Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садчикова Дарья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 или 1827 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садчиков Семен Титович

Рождение ребёнка
11.04.1853

Сын: Садчиков Василий Семенович

Отец ребёнка: Садчиков Семен Титович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.08.1859

Дочь: Садчикова (Садчикова) Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1863

Сын: Садчиков Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
09.09.1866

Сын: Садчиков Федор

Отец ребёнка: не указан

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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