Синелницына (Дмитревцова) Прасковья Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синелницына (Дмитревцова) Прасковья Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Дмитревцов Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Синелницын Николай Андреевич

Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1754

Сын: Синелницын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Синелницын Иван Андреевич

Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Синелницын Лаврентий Андреевич

Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Синелницын Александр Андреевич

Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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