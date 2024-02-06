Синелницына (Дмитревцова) Прасковья Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Дмитревцов Роман
Рождение ребёнка
1750
Сын: Синелницын Николай Андреевич
Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1754
Сын: Синелницын Иван Андреевич
Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Синелницын Иван Андреевич
Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Синелницын Лаврентий Андреевич
Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Синелницын Александр Андреевич
Отец ребёнка: Синелницын Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно