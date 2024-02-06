Синелницын Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Синелницын Василий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Синелницын Николай Андреевич
Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Синелницын Иван Андреевич
Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Синелницын Иван Андреевич
Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1757
Сын: Синелницын Лаврентий Андреевич
Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Синелницын Александр Андреевич
Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна
Смерть
Неизвестно