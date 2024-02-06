Синелницын Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синелницын Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Синелницын Василий

Мать: Синелницына Матрена Андроповна

Рождение ребёнка
1750

Сын: Синелницын Николай Андреевич

Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Синелницын Иван Андреевич

Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Синелницын Иван Андреевич

Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1757

Сын: Синелницын Лаврентий Андреевич

Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Синелницын Александр Андреевич

Мать ребёнка: Синелницына Прасковья Романовна

Смерть
Неизвестно
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