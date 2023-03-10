Федукин Герасим Трифонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукин Герасим Трифонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Федукин Трифон Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Федукин Степан Герасимов

Мать ребёнка: Федукина Авдотья Прокофьева

Рождение ребёнка
08.05.1843

Сын: Федукин Дмитрий Герасимов

Мать ребёнка: Федукина Авдотья Прокофьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федукина Авдотья Прокофьева

Смерть
Неизвестно
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