Федукин Герасим Трифонов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Федукин Трифон Герасимов
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Федукина Авдотья Прокофьева
Рождение ребёнка
08.05.1843
Сын: Федукин Дмитрий Герасимов
Мать ребёнка: Федукина Авдотья Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно