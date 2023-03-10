Федукина Авдотья Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федукина Авдотья Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Федукин Степан Герасимов

Отец ребёнка: Федукин Герасим Трифонов

Рождение ребёнка
08.05.1843

Сын: Федукин Дмитрий Герасимов

Отец ребёнка: Федукин Герасим Трифонов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федукин Герасим Трифонов

Смерть
Неизвестно
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