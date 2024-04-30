Василевская (Девяшина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василевская (Девяшина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.11.1960

Муж: Василевский Василий Фёдорович

Цветочное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1961

Дочь: Горюцкая Елена Васильевна

Отец ребёнка: Василевский Василий Фёдорович

Рождение ребёнка
26.03.1965

Дочь: Кашталинская Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Василевский Василий Фёдорович

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