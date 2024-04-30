Василевская (Девяшина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
30.11.1960
Цветочное, Русско-Полянский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.10.1961
Дочь: Горюцкая Елена Васильевна
Отец ребёнка: Василевский Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
26.03.1965
Дочь: Кашталинская Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Василевский Василий Фёдорович