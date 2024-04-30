Горюцкая (Василевская) Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1961
Отец: Василевский Василий Фёдорович
Мать: Василевская Мария
Бракосочетание
06.11.1985
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.11.1986
Сын: Горюцкий Максим Николаевич
Отец ребёнка: Горюцкий Николай Ильич
Рождение ребёнка
20.06.1988
Дочь: Горюцкая Ольга
Отец ребёнка: Горюцкий Николай Ильич