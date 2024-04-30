Горюцкая (Василевская) Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горюцкая (Василевская) Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1961

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1961

Отец: Василевский Василий Фёдорович

Мать: Василевская Мария

Бракосочетание
06.11.1985

Муж: Горюцкий Николай Ильич

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
14.11.1986

Сын: Горюцкий Максим Николаевич

Отец ребёнка: Горюцкий Николай Ильич

Рождение ребёнка
20.06.1988

Дочь: Горюцкая Ольга

Отец ребёнка: Горюцкий Николай Ильич

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