Коротков Пантелей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротков Пантелей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Короткова) Евгения Пантелеевна

Мать ребёнка: Короткова (Нивинская) Цецилия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Короткова) Вера Пантелеевна

Мать ребёнка: Короткова (Нивинская) Цецилия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Короткова (Нивинская) Цецилия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

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