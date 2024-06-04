Чамов (Чемаев) Александр Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чамов (Чемаев) Александр Терентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

19.04.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Чамов Терентий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чамова Авдотья Антонова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Дочь: (Чамова) Ксения Александрова

Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Чамова) Васса Александрова

Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Чамов Василий Александров

Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
04.10.1807

Жена: Чамова (Молькова) Пелагея Федорова

Бракосочетание
23.05.1808

Жена: Чамова Марфа Гордеева (Игнатьева)

Смерть
19.04.1821
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от лихорадки

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