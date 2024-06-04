Чамов (Чемаев) Александр Терентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти19.04.1821
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Чамов Терентий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чамова Авдотья Антонова
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1795
Дочь: (Чамова) Ксения Александрова
Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Чамова) Васса Александрова
Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Чамов Василий Александров
Мать ребёнка: Чамова Авдотья Антонова
Бракосочетание
04.10.1807
Бракосочетание
23.05.1808
Смерть
19.04.1821
Причина смерти: от лихорадки