(Лёвкина) Елена Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лёвкина) Елена Юрьевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.12.1987

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1987

Отец: Юрий

Мать: Полякова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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