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(Лёвкина) Елена Юрьевна
(Лёвкина) Елена Юрьевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
24.12.1987
Пол
Женский
Отец
Юрий
1950 г.р.
Мать
Полякова (Лёвкина) Надежда Ивановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1987
Отец:
Юрий
Мать:
Полякова Надежда Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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