Марченко Петр Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Петр Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1926

Дата смерти

11.03.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марченко Зинаида Алексеевна

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марченко Зинаида Алексеевна

Смерть
11.03.2016
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