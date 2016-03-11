Марченко Петр Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1926
Дата смерти11.03.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марченко Зинаида Алексеевна
Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.03.2016