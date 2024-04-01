Баталова Соломея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталов Илья Антонов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Афанасьева (Баталова) Арина Ильина
Отец ребёнка: Баталов Илья Антонов
Рождение ребёнка
Около 1810
Смерть
Неизвестно