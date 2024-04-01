Баталова Соломея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова Соломея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Илья Антонов

Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Афанасьева (Баталова) Арина Ильина

Отец ребёнка: Баталов Илья Антонов

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Баталов Степан Крест. Д. Бугровой, Соколовской Вол. Ильин

Отец ребёнка: Баталов Илья Антонов

Смерть
Неизвестно

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