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Варвара Филипповна

Место рождения

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1804 и 1805

Дата смерти

После 1842

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805

Отец: Филипп Иванович

Мать: Анна

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
11.04.1827

Муж: Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
10.03.1829

Дочь: Дария Никитична

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1832

Сын: Василий Никитич

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836

Дочь: Ульяна Никитична

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
09.04.1838

Сын: Симеон Никитич

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Хрестинья Никитична

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Рождение ребёнка
19.11.1844

Дочь: (Вторая Жена) Екатерина Никитична Митрофановна

Отец ребёнка: Никита Митрофанович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1842

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