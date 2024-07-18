Варвара Филипповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1804 и 1805
Дата смертиПосле 1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1804 и 1805
Отец: Филипп Иванович
Мать: Анна
Бракосочетание
11.04.1827
Муж: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
10.03.1829
Дочь: Дария Никитична
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
01.03.1832
Сын: Василий Никитич
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
Между 1835 и 1836
Дочь: Ульяна Никитична
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
09.04.1838
Сын: Симеон Никитич
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Хрестинья Никитична
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Рождение ребёнка
19.11.1844
Дочь: (Вторая Жена) Екатерина Никитична Митрофановна
Отец ребёнка: Никита Митрофанович
Смерть
После 1842