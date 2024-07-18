Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Василий Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Орина Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805
Дочь: Варвара Филипповна
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Петр Филиппович
Отец ребёнка: Филипп Иванович
Смерть
После 1834