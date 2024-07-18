Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Василий Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Орина Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1805

Дочь: Варвара Филипповна

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1813

Сын: Петр Филиппович

Отец ребёнка: Филипп Иванович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
После 1834

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