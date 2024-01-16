Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ?

Отец ребёнка: Сухаруков Сын

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1954

Сын: Мартыненко Вячеслав

Отец ребёнка: Сухаруков Сын

Рождение ребёнка
До 1966

Сын: Мартыненко Александр

Отец ребёнка: Мартыненко Сын

Рождение ребёнка
До 1967

Сын: Мартыненко Анатолий

Отец ребёнка: Мартыненко Сын

Рождение ребёнка
До 1970

Сын: Мартыненко Владимир

Отец ребёнка: Мартыненко Сын

Рождение ребёнка
До 1979

Сын: Мартыненко Николай

Отец ребёнка: Мартыненко Сын

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