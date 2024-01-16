Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: ?
Отец ребёнка: Сухаруков Сын
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1954
Сын: Мартыненко Вячеслав
Отец ребёнка: Сухаруков Сын
Рождение ребёнка
До 1966
Сын: Мартыненко Александр
Отец ребёнка: Мартыненко Сын
Рождение ребёнка
До 1967
Сын: Мартыненко Анатолий
Отец ребёнка: Мартыненко Сын
Рождение ребёнка
До 1970
Сын: Мартыненко Владимир
Отец ребёнка: Мартыненко Сын
Рождение ребёнка
До 1979
Сын: Мартыненко Николай
Отец ребёнка: Мартыненко Сын