Мартыненко Сын
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1966
Сын: Мартыненко Александр
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
До 1967
Сын: Мартыненко Анатолий
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
До 1970
Сын: Мартыненко Владимир
Мать ребёнка: Дочь
Рождение ребёнка
До 1979
Сын: Мартыненко Николай
Мать ребёнка: Дочь